Altstädter fordern Schilder Anwohnerparkzone in Koblenz ist kaum zu erkennen 23.11.2025, 12:03 Uhr

i Hier in der Weißer Gasse in der Koblenzer Altstadt dürfen nur Anwohner parken - dass dies aber auch für den Bereich um die Ecke oder im benachbarten Gässchen gilt, verstehen die wenigsten. Doris Schneider

Parken ist für Anwohner in vielen Teilen von Koblenz ohnehin ein schwieriges Thema: Während die Gebühren im vergangenen Jahr drastisch gestiegen sind, schrumpft in einigen Teilen das Angebot an Plätzen. So auch durch eine Baustelle.

Jeden Abend suchen Anwohner der Weißer Gasse oder aus der Nähe einen Parkplatz in Wohnungsnähe, und jeden Abend drehen sie fluchend ihre Runden. Denn auf „ihren“ Parkplätzen in der Koblenzer Altstadt stehen Menschen mit MYK- oder EMS-Kennzeichen und nehmen ihnen den Platz weg, meistens ohne es zu merken.







