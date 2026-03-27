Anwohner haben Angst, dass ihre Spaziergänge an der Mosel durch Radler gestört werden und wollen eine Planung der Stadt Koblenz verhindern: Die Interessengemeinschaft Moselufer stößt bei einer Infoveranstaltung auf großes Interesse.
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Seitdem die Stadt Koblenz ihre Pläne für den Ausbau des Geh- und Radwegs in Moselweiß vorgelegt hat, rumort es unter den Anwohnern. Bei einem Info-Abend, zu dem die Interessengemeinschaft Moselufer eingeladen hatte, versammelten sich rund 100 Bürger.