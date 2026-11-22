Krippenweg zum Advent Anwohner verschönern mit 50 Krippen Koblenz-Karthause Alexander Thieme-Garmann 22.11.2026, 16:00 Uhr

i Initiatorin Claudia Castor-Ott präsentiert eine der Krippen als Vorgeschmack. Alexander Thieme-Garmann

Anwohner, Kinder und Familien haben für einen Rundweg auf der Karthause 50 Krippen gestaltet. Die Unikate können ab Sonntag, 29. November bestaunt werden. Ein kleiner Vorgeschmack: ein Mini-Löwentor ist auch dabei.

Die Altkarthause verwandelt sich ab Sonntag, 29. November, in eine bunte Adventslandschaft. Dann öffnet der Karthäuser Krippenweg seine Pforten. Auf dem Rundgang kommt man an 50 von Anwohnern gestaltete Krippen vorbei. Die Unikate, zum Teil aus Holz, Ton oder Stoff, wurden mit viel Kreativität und Hingabe angefertigt.







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