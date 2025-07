Zur Feierabendzeit finden viele Koblenzer nur mit Mühe und Not einen Parkplatz. Ein Modell aus Düsseldorf könnte das Angebot erweitern – wie stehen die Chancen, dass dieses Konzept in Koblenz etabliert wird?

Zur Feierabendzeit wird es eng auf den Koblenzer Straßen. Zahlreiche Menschen kehren von der Arbeit zurück nach Hause, fahren zum Einkaufen, besuchen Restaurants. Neben einer Menge Verkehr bedeutet das mancherorts vor allem eins: Die Parkplätze werden knapp.

Das Konzept Feierabendparken soll Abhilfe schaffen. Vorbild ist die Stadt Düsseldorf. Dort stellen 2024 Discounter, Supermärkte und Parkhäuser, in Absprache mit der Stadt, ihre Parkflächen außerhalb der Geschäftszeiten für Anwohner zur Verfügung. Das erfolgt gegen eine verhältnismäßig geringe Gebühr, welche die Nutzer per App bezahlen können.

Parkplatzsuche: Verkehr, Emissionen und Verlust an Lebensqualität

Die FDP-Fraktion des Koblenzer Stadtrats hat im vergangenen Oktober den Antrag gestellt, diese Maßnahme auch in Koblenz zu realisieren. Die Begründung: „Die Parkplatzsuche in den Stadtteilen von Koblenz stellt eine erhebliche Belastung für Anwohner dar.“ Gerade in den Abendstunden führe der Mangel an Parkplätzen zu „zu unnötigem Verkehr, steigenden Emissionen und einem Verlust an Lebensqualität.“ Die Bereitstellung der nachts leer stehenden Supermarktparkplätze soll eine Lösung für dieses Problem sein.

Da sich seit der Antragsstellung augenscheinlich nicht viel in dieser Sache getan hat, stellte die CDU-Fraktion kürzlich einige Fragen zum Stand der Dinge an die Verwaltung. Auch unsere Zeitung hat sich bei der Stadtverwaltung und verschiedenen Einzelhändlern umgehört, wie es um die Machbarkeit des Projekts steht.

„Im Allgemeinen nicht notwendig, doch in bestimmten Teilräumen ein bürgerfreundlicher Ansatz.“

Das sagt die Stadtverwaltung zum Feierabendparken

Grundsätzlich stuft die Stadtverwaltung die Umsetzung des Feierabendparkens als nicht notwendig ein, teilt Pressesprecher Thomas Knaak mit. Allerdings sei die Maßnahme „in bestimmten Teilräumen ein bürgerfreundlicher Ansatz“. Anfang 2025 wurde daher eine Potenzialermittlung durch das Amt für Stadtentwicklung durchgeführt, wie der Antwort der Verwaltung auf die CDU-Anfrage zu entnehmen ist.

Dabei seien rund 25 Einzelhandelsparkplätze bestimmt worden, die für die Anwendung des Konzepts infrage kommen könnten. Mit den Pächtern und Eigentümern von drei dieser Flächen in der Südstadt und in Niederberg habe man Kontakt aufgenommen. Doch diese scheinen wenig begeistert von dem Vorschlag. „Einzelhandelsseitig wurden die Anfragen zur Einführung von Feierabend-Park-Regelungen abgelehnt“, ist in dem Antwort-Schreiben zu lesen.

i Das Feierabendparken wird unter anderem in Niederberg in Erwägung gezogen. Ob der Parkplatz des Discounters Penny dafür genutzt werden kann, ist allerdings fraglich, denn der Bezirksleiter sieht das Projekt kritisch. Kim Fauss

Eine gewisse Skepsis der Einzelhändler kenne man bereits aus der Modellanwendung in Düsseldorf. Laut Knaak sei also normal, „dass Marktleiter im Einzelhandel fast durchweg ablehnend reagieren, weil Nachteile und Zusatzaufwand befürchtet werden“. Das bestätigt auch ein Gespräch mit Christian Ivanov, Bezirksleiter von Penny in Koblenz. Er berichtet, dass in der Vergangenheit zum Beispiel die Parkplätze der Filialen in Niederberg und in der Goldgrube ohnehin widerrechtlich von Anwohnern genutzt wurden.

Laut Ivanov wurden dort mitunter Reparaturen an Autos durchgeführt, die Ölflecken auf der Parkfläche hinterlassen hätten. Außerdem seien die Parkplätze regelmäßig über Nacht oder am Wochenende zugemüllt worden und auch Sperrmüll hätten Anwohner dort abgestellt. „Am nächsten Tag muss der Parkplatz für die Kunden wieder nutzbar sein“, sagt der Penny-Bezirksleiter. Und das könne auch bei Zusammenarbeit mit der Stadt im Zuge des Feierabendparkens nicht gewährleistet werden. In Zukunft setzt Invanov deshalb auf eine gegenteilige Strategie: Die Parkfläche der Filiale Niederberg soll mit Kameraanlage versehen und außerhalb der Geschäftszeiten abgesperrt werden.

„Wir testen das Konzept des Anwohner- bzw. Feierabendparkens beispielsweise in Düsseldorf.“

Lidl-Pressesprecherin Valerie Heck

In Düsseldorf hat der Discounter Lidl einer Teilnahme am Feierabendparken-Konzept zugestimmt. Auf die Nachfrage unserer Zeitung, wie die Erfahrungen aus dem dortigen Projekt aussehen, reagiert die Kette verhalten. „Wir testen das Konzept des Anwohner- bzw. Feierabendparkens beispielsweise in Düsseldorf“, heißt es lediglich von der Pressesprecherin Valerie Heck. Für Lidl gelte jedoch: „Im Rahmen unserer Filialentwicklungen denken wir grundsätzlich das Thema Mobilität mit und prüfen, welche Konzepte für den jeweiligen Standort umgesetzt werden können.“

Ob in diesen Plänen zur Filialentwicklung auch das Projekt Feierabendparken in Koblenz vorgesehen ist, verrät Heck nicht. Sie verweist stattdessen darauf, dass das Unternehmen zur künftigen strategischen Ausrichtung und internen Prozessen keine Angaben machen möchte.

Verwaltungsparkplätze stehen bereits zur Verfügung

Trotz zurückhaltender oder gar kritischer Stimmen vonseiten der Einzelhändler, sieht die Stadtverwaltung weiterhin eine Chance, dass das Modell doch noch Fuß fassen kann. „Insbesondere Handelsketten werden mittelfristig umdenken und die Umsetzung erleichtern“, prognostiziert Stadtsprecher Knaak. Um Erfolge zu erzielen und die Einzelhändler umzustimmen, seien „ein langer Atem, umfangreiche Personalkapazität zum Verhandeln und die Einbeziehung von Dritten, die den unternehmensbezogenen Mehraufwand minimieren“, hilfreich.

Die Stadt selbst bietet bereits ihre eigenen Verwaltungsparkflächen zeitweise zur kostenfreien Nutzung an: „Personalparkplätze am Baudezernat und am Rathaus stehen an Wochenenden zur Verfügung“, so Knaak. Grundsätzlich seien die Erfahrungen, die die Stadt mit diesem Angebot bisher gesammelt hat, gut.