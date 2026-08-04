Autos und Busse nach Arzheim zockeln grade durchs beschauliche Mühlental, und die Anwohner der Brentanostraße müssen zur Bushaltestelle weit laufen: In der Straße wird der Baugrund untersucht. Warum das gemacht wird.
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Bis zum Kindergarten ist die Brentanostraße auf der rechten Rheinseite offen, danach kommen nur noch Fußgänger und Radler durch: Zwei Wochen lang ist die wichtige Verbindung nach Arzheim gesperrt, weil hier Baugrunduntersuchungen vorgenommen werden. Für Anwohner ist das sehr unangenehm, vor allem, weil die Bushaltestellen weiträumig verlegt werden müssen.