Rechte Rheinseite in Koblenz
Anwohner fürchten lange Sperrung der Brentanostraße
Die Brentanostraße auf der rechten Rheinseite in Koblenz ist noch bis Ende der Woche gesperrt.
Die Brentanostraße auf der rechten Rheinseite in Koblenz ist noch bis Ende der Woche gesperrt.
Doris Schneider

Autos und Busse nach Arzheim zockeln grade durchs beschauliche Mühlental, und die Anwohner der Brentanostraße müssen zur Bushaltestelle weit laufen: In der Straße wird der Baugrund untersucht. Warum das gemacht wird.

Lesezeit 1 Minute
Bis zum Kindergarten ist die Brentanostraße auf der rechten Rheinseite offen, danach kommen nur noch Fußgänger und Radler durch: Zwei Wochen lang ist die wichtige Verbindung nach Arzheim gesperrt, weil hier Baugrunduntersuchungen vorgenommen werden. Für Anwohner ist das sehr unangenehm, vor allem, weil die Bushaltestellen weiträumig verlegt werden müssen.
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