Zahlreiche Leerstände verzeichnet die Stadt Bendorf – die Anwohner bedauern das. In einer Straßenumfrage haben wir uns umgehört, was sich die Bendorfer für ihre Innenstadt wünschen: Mehr Möglichkeiten für einen Stadtbummel, mehr Nachtleben?

Bendorf. Wenn man durch die Bendorfer Innenstadt schlendert, sind die leer stehenden Ladenlokale nicht zu übersehen. Viele Schaufenster, hinter denen mal Bekleidungsläden, Kneipen oder andere Geschäfte waren, sind heute zugeklebt und verbarrikadiert. Laut der Stadt gibt es insgesamt rund 30 Leerstände – sie alle auf einmal wiederzubeleben, ist unmöglich. Die Stadt bemüht sich dennoch mit einigen Maßnahmen, die Innenstadt wieder attraktiver zu machen. Doch wie sehen die Bendorfer das selbst?

Bei einer Straßenumfrage wird schnell klar: Von den Angeboten in der Innenstadt sind die befragten Anwohner nur wenig überzeugt. Die 83-jährige Ingrid erinnert sich gerne an die Zeiten zurück, als sie in Bendorf noch „alles bekam“. Sie erzählt von Spielwarengeschäften, Textilhäusern und Modeläden entlang der Hauptstraße, wo sie früher öfter bummeln war: „Es ist wirklich traurig, wenn man heutzutage hier durch die Innenstadt geht und nur die zugeklebten Schaufenster sieht“, bedauert die Bendorferin.

i In der Innenstadt von Bendorf gibt es derzeit zahlreiche Leerstände. Viele Schaufenster sind abgeklebt, hinter anderen herrscht Stille. Annika Wilhelm

Eine andere Seniorin deutet auf zwei nebeneinanderliegende, leer stehende Geschäftsflächen: In einem verkaufte einst ein Metzger seine Waren, den sie schmerzlich vermisst – „dann müsste ich nicht mehr so weit dafür laufen“, sagt sie. Für das Ladenlokal direkt daneben hätte sie selbst konkretere Vorstellungen: „Es wäre doch toll, wenn hier mal ein Bekleidungsgeschäft hinkäme.“

Ein 70-jähriger Anwohner erklärt: „Ich würde schon gerne öfter wieder in örtliche Geschäfte gehen, wie früher.“ Doch das sei heute wegen des mangelnden Angebots nicht mehr ganz so einfach. Zwar gibt es Supermärkte, der Grundbedarf ist mit Bäcker, Metzger, Apotheke und Co. weiter abgedeckt, allerdings gebe es zu wenig Auswahl an dem, was man sonst in einer Innenstadt finden sollte.

Ähnliches berichtet Sabine Demerovic. Die 40-Jährige lebt seit etwa acht Jahren in Bendorf und wünscht sich ebenfalls mehr Auswahl an Bekleidungsgeschäften für die Innenstadt. Die 37-jährige Andrea aus Bendorf erzählt, dass es früher auf jeden Fall mehr Angebot gab, sie das aber nicht allzu sehr vermisst: Supermärkte gäbe es immerhin in fußläufiger Reichweite.

Aktives Nachtleben fehlt in Bendorf

Einige Anwohner bedauern jedoch nicht nur die geringe Auswahl an Einzelhandel, sondern vermissen auch Möglichkeiten, abends in Bendorf auszugehen. Eine richtige Kneipenszene gibt es in der Stadt nicht mehr – hier gibt es nur noch vereinzelte Angebote. Das beschreibt auch der 29-jährige Patrick, dem Bars und Diskotheken in seiner Stadt fehlen. Er sagt außerdem: „Zum Shoppen fahre ich sowieso nach Koblenz.“

Ähnliches berichtet es auch Zyíyafettin Yücel (49), der seit neun Jahren hier lebt: Noch nie hat er in Bendorf Klamotten gekauft, auch das Nachtleben stimmt ihn nicht zufrieden: „Um abends wegzugehen, gibt es hier gefühlt nur Eisdielen.“

Dem widerspricht allerdings der 70-Jährige, der die Bendorfer Innenstadt gerne wieder mehr zum Einkaufen nutzen würde. Er lobt vor allem den Kirchplatz mit seinen vielen Restaurants als schöne Möglichkeit, um sich abends hinzusetzen.