Koblenzer haben Ekel und Angst
Anwohner auf der Karthause: „Überall sind Ratten!“
Viele Ratten sind in den Grünstreifen im Wohngebiet rund um die Naumburger Straße auf der Koblenzer Karthause zu finden. Vor all
Viele Ratten sind in den Grünstreifen im Wohngebiet rund um die Naumburger Straße auf der Koblenzer Karthause zu finden. Vor allem in der Dämmerung kommen sie raus.
Alexej Zepik

Wenn Anwohner auf der Koblenzer Karthause erzählen, dass überall zwischen den Häusern Ratten herumlaufen, denkt man noch: „Ach, sie übertreiben bestimmt ein bisschen.“ Aber die Videos, die sie zeigen, machen klar: Das ist manchmal wie im Horrorfilm.

Lesezeit 3 Minuten
Erst sind es nur ein paar Tiere, die man auf einem Video um eine Mülltüte an einem Haus auf der Koblenzer Karthause herumscharwenzeln sieht. Doch es werden immer mehr, man sieht sie aus den Gebüschen kommen und wieder dort verschwinden: „Wir haben hier eine echte Rattenplage“, sagt eine Anwohnerin – und wer diese Bilder und Videos sieht, zweifelt keinen Moment daran.
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