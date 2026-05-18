Was genau ist an der Koblenzer Schule passiert, als ein elfjähriges Mädchen sexuell angegriffen wurde? Und wie lief die Festnahme des beschuldigten 20-Jährigen ab, der in U-Haft sitzt? Unter anderem der Anwalt der Familie äußert sich medial zum Fall.
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Der Fall des elfjährigen Mädchens, das an einer Koblenzer Schule sexuelle Gewalt erlebt haben soll, beschäftigt weiter die Menschen in der Stadt. Während ein 20-jähriger Tatverdächtiger nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, wird weiter zu einem möglichen Mittäter ermittelt, wie Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch auf Anfrage bestätigt.