Sexueller Übergriff in Koblenz
Anwalt schildert, dass mutmaßlicher Täter Messer hatte
Ein elfjähriges Mädchen soll an einer Koblenzer Schule sexuell angegriffen worden sein (Symbolbild). Ein 20-Jähriger sitzt in Un
Ein elfjähriges Mädchen soll an einer Koblenzer Schule sexuell angegriffen worden sein (Symbolbild). Ein 20-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.
Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Was genau ist an der Koblenzer Schule passiert, als ein elfjähriges Mädchen sexuell angegriffen wurde? Und wie lief die Festnahme des beschuldigten 20-Jährigen ab, der in U-Haft sitzt? Unter anderem der Anwalt der Familie äußert sich medial zum Fall.

Lesezeit 2 Minuten
Der Fall des elfjährigen Mädchens, das an einer Koblenzer Schule sexuelle Gewalt erlebt haben soll, beschäftigt weiter die Menschen in der Stadt. Während ein 20-jähriger Tatverdächtiger nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, wird weiter zu einem möglichen Mittäter ermittelt, wie Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch auf Anfrage bestätigt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren