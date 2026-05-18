Sexueller Übergriff in Koblenz Anwalt schildert, dass mutmaßlicher Täter Messer hatte Katrin Steinert 18.05.2026, 18:52 Uhr

i Ein elfjähriges Mädchen soll an einer Koblenzer Schule sexuell angegriffen worden sein (Symbolbild). Ein 20-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Was genau ist an der Koblenzer Schule passiert, als ein elfjähriges Mädchen sexuell angegriffen wurde? Und wie lief die Festnahme des beschuldigten 20-Jährigen ab, der in U-Haft sitzt? Unter anderem der Anwalt der Familie äußert sich medial zum Fall.

Der Fall des elfjährigen Mädchens, das an einer Koblenzer Schule sexuelle Gewalt erlebt haben soll, beschäftigt weiter die Menschen in der Stadt. Während ein 20-jähriger Tatverdächtiger nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, wird weiter zu einem möglichen Mittäter ermittelt, wie Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch auf Anfrage bestätigt.







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