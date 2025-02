Wahlkampf in Koblenz Anton Hofreiter wirft Merz Kontrollverlust vor Winfried Scholz 06.02.2025, 15:29 Uhr

i Grünen-Politiker Anton Hofreiter war zu Gast im Gülser Weingut Lunnebach. Winfried Scholz

„Merz hat keine Kontrolle über sich.“ Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter rechnet bei einer Wahlkampfveranstaltung in Koblenz mit dem Kanzlerkandidaten der Union ab – und nicht nur das.

Der perfekte Sonntag von Anton Hofreiter sieht so aus: „Dass ich in Italien bin. Dass ich nach der Wanderung in den Bergen mit Frau und Kind auf einer Piazza sitze und am Abend gutes italienisches Essen und wunderbaren Wein genieße.“ Das antwortete der profilierte Grünen-Bundestagsabgeordnete zu Beginn einer Wahlkampfveranstaltung der Koblenzer Grünen im proppenvollen Gülser Weingut Lunnebach.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen