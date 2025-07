„Dann sind wir da mal hingeflogen und haben uns das angeguckt.“ So simpel beschreibt Felix Reize seine erste Reise in den Irak. Der 32-jährige Doktorand der Uni Koblenz hat mit einem Team des Deutschen Archäologischen Instituts um den Kölner Professor Helmut Brückner jahrelang an der archäologischen Ausgrabungsstätte Uruk geforscht. Kürzlich gelang ihnen ein Durchbruch, als sie ein antikes Rätsel lösten: die Datierung des wohl ältesten mesopotamischen Bootes.

Wie Reize überhaupt dazu kam, an diesem Projekt zu arbeiten, wie er auf seine Reisen in den Irak zurückblickt und warum die Forschung in Uruk mit der Datierung des Bootes noch lange nicht zu Ende ist, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

i Uruk im Irak: Hier arbeitet die Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) seit Jahren an Ausgrabungen. Helmut Brückner

Mitten im Nirgendwo in der Steinwüste des Irak liegt eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten der Archäologie: Uruk. „Der Hotspot der Zivilisationswerdung“, wie Reize den Ort beschreibt. Schon im ersten Semester seines Geografiestudiums in Köln lernt er diesen Ort praktisch aus dem Lehrbuch kennen. „Ich wäre nie darauf gekommen, dass ich irgendwann mal selber dort forschen darf“, sagt er rückblickend. Was wohl wie der Traum eines jeden Archäologen klingt, wurde für den 32-Jährigen im Zuge seiner Dissertation zur Realität.

Während seines Masterstudiums in Köln, in dem er sich bereits auf die Geoarchäologie spezialisiert hat, arbeitet er als Assistent seines Professors. Dieser forschte bereits seit 2001 in Uruk und holte Reize, der ohnehin ein Projekt für seine Dissertation brauchte, in sein Team. Das Ziel der Wissenschaftler: das dort befindliche älteste mesopotamische Boot datieren. Und genau das ist ihnen kürzlich gelungen. Zwar konnte auch Reize nicht direkt das Alter des Bootes bestimmen. Er konnte aber dank der sogenannten optisch stimulierten Lumineszenz den Sand, der sich auf und unter dem Boot abgelagert hat, zeitlich einordnen.

Für archäologische Forschungen oft wochenlang im Ausland unterwegs zu sein, ist für den 32-Jährigen nichts Neues. „Ich bin recht viel rumgekommen, das ist einer der Gründe, warum ich den Job so gerne mache“, erzählt er. Mit Projekten entlang der Ägäisküste in der Türkei fing es an, später arbeitete er auch an Ausgrabungsstätten in Spanien, Griechenland und Georgien.

Während all diese Orte jedoch gut zugänglich für die Öffentlichkeit sind, zeichnet sich im Irak ein anderes Bild: „Wenn man da heute rumläuft, ist es einfach eine karge Wüste. Ich kann mich in alle Richtungen umdrehen und bis zum Horizont gucken, da ist nichts.“ Hinzu kommt, dass das Land nicht gerade als sicheres Reiseziel gilt. Vor seinem ersten Trip nach Uruk im Jahr 2023 hatte der Doktorand viel Respekt, wie er verrät. „Beim ersten Mal spielt so eine Nervosität mit, weil man diese negative Presse im Kopf hat und den Irak sofort mit Konflikt und IS assoziiert“, erklärt er.

i Der Sonnenuntergang in der Steinwüste des Iraks. Mitten in dieser endlosen Leere befindet sich die Ausgrabungsstätte, an der die Geoarchäologen gearbeitet haben. Felix Reize

Dass Uruk keine Urlaubsregion ist, bestätigt die Allgegenwärtigkeit von Waffen. „Wir sind mit Militäreskorten unterwegs und haben immer Polizei bei uns. Auch wenn die nur beim Arbeiten daneben stehen und Tee trinken“, beschreibt Reize die Lage. Auch im Hintergrund agiere ein ganzes Team, das die Situation im Land und in der Region genaustens verfolgt und weiß, welche Orte gemieden werden sollten. Das ist für den Doktoranden zu Beginn ungewohnt, doch im Lauf der Jahre wird der Ausnahmezustand normal, und er lernt Land und Leute besser kennen. Mittlerweile ist er sich fast sicher: „Europäische Großstädte bei Nacht sind gefährlicher als Bagdad.“

Viel herausfordernder war für Reize die Bürokratie des Landes. Auf den Export einiger Bodenproben wartet er noch immer, da die irakische Regierung genau wissen will, was die Forscher nach Deutschland bringen möchten. Der Wissenschaftler erklärt, dass das kulturelle Erbe des Landes lange Zeit ausgebeutet wurde und die Behörden sichergehen wollen, dass keine Bodenschätze oder antike Güter rausgeschmuggelt werden.

i Felix Reize bei der Beprobung von Sedimentbohrkernen in Uruk. Die Entnahme solcher Proben hat ihm und seinem Team dazu verholfen, das historische Boot zu datieren. Helmut Brückner

Trotz aller Hürden und Sicherheitsbedenken: Für die Wissenschaftler vor Ort überwiegt wohl die Faszination der Ausgrabungsstätte. Auch wenn Reize mit der Datierung des Bootes bereits einen riesigen Teil zur Erforschung des Gebiets beigetragen hat, sind noch viele Fragen unbeantwortet. „Dieser Ort wird seit mehr als 100 Jahren erforscht, und trotzdem wissen wir eigentlich erst im einstelligen Prozentbereich darüber Bescheid“, verdeutlicht der Doktorand. Daher befasst er sich in seiner Doktorarbeit auch nicht ausschließlich mit der Datierung des Bootes. Er und sein Team möchten die Geschichte um dieses Boot noch weiter spannen.

„Wie ist es dort hingekommen? In was für einer Umgebung ist es rumgeschippert? Und wie hat sich dieser Ort eigentlich entwickelt?“, zählt Reize nur beispielhaft die vielen bisher ungeklärten Forschungsfragen auf. „Einfach nur ein Objekt zu datieren, ist natürlich spannend. Aber wenn man noch diese Hintergrundgeschichte und die Landschaftsentwicklung einbezieht, dann ist das noch viel größer und auch interessanter, finde ich“, fasst der 32-Jährige zusammen. Als Forscher habe er – plump gesagt – „einfach Bock, dorthin zu gehen und noch mehr Informationen zu sammeln“.

i Von links nach rechts: Professor Helmut Brückner, Lennart Echstenkämper (beide Uni Köln), Felix Reize (Uni Koblenz). Gemeinsam arbeiteten sie jahrelang an der Datierung des ältesten mesopotamischen Bootes. Max Haibt

Auch wenn er für seine Dissertation, die er in den nächsten Jahren fertigstellen möchte, bereits alle Bodenproben gesammelt hat und nicht mehr zwangsläufig zurück in den Irak müsste, schließt Reize nicht aus, in Zukunft weitere Forschungen in Uruk zu betreiben. Dass er in den vergangenen Jahren an dieser spannenden und wichtigen Ausgrabungsstätte arbeiten durfte, lässt ihn Dankbarkeit empfinden. Darüber hinaus merkt er an: „Wenn man sich so viele Jahre mit etwas beschäftigt, wäre es natürlich schade, das jetzt einfach abzubrechen.“ Mit seiner Doktorarbeit strebt er schließlich an, ein Experte auf diesem Gebiet zu werden – so wie es durch eine Dissertation eben sein sollte.

Wie kommt man dazu, Geoarchäologe zu werden?

Felix Reize fand die Archäologie schon immer spannend, vor allem, weil diese Wissenschaft so interdisziplinär ist. „Ich habe die Humangeografie und die naturwissenschaftliche Herangehensweise. Dann immer die Überschneidung mit der Geografie oder anderen Disziplinen wie soziologischen Ansätzen, Städtebau, bodenkundlichen Ansätzen, Geochemie“, zählt der Doktorand auf. Er stellt klar: „Man sagt oft über diesen Studiengang: Am Ende können wir gar nichts richtig, aber vieles ein bisschen – und das stimmt nicht.“ Vielmehr könnten Geoarchäologen alles, und erlernten obendrein die Fähigkeit, sich aus diesem „Alles“ das rauszusuchen, was sie gerade brauchten. Dieser Ansatz mache das Studium so interessant. „Und deshalb kann ich nur sagen: Geografie studieren, das ist ’ne tolle Sache“, schwärmt Reize.

Denn: Mit einem Bachelorstudium der Geografie in Köln fing seine Reise an. Im Master spezialisierte er sich auf die Geoarchäologie und kam dann für eine Doktorandenstelle an die Uni Koblenz. kia