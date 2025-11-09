ÖPNV in Dieblich Anschluss verpasst: Busse warten nicht auf Mitfahrer 09.11.2025, 12:00 Uhr

i Zwei Buslinien treffen in Dieblich aufeinander, doch nicht immer kann der Anschluss erreicht werden. Das ärgert die Anwohner. Rainer Heinz

Ärgerlich: Eigentlich gibt es in Dieblich eine super ÖPNV-Verbindung, berichtet ein Nutzer gegenüber unserer Redaktion. Allerdings machen die knappen Umstiegszeiten es oft unmöglich, den Anschluss an den nächsten Bus zu erreichen.

Lange Zeit mussten die Anwohner von Dieblich-Berg ohne Busverbindung auskommen. Erst seit wenigen Jahren fährt die Linie 345, die Fahrgäste von dort bis nach Lonnig bringt – und für die Anwohner noch viel wichtiger: von Dieblich-Berg bis ans Moselufer und umgekehrt.







Artikel teilen

Artikel teilen