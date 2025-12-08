Meinung zur Verkehrsführung Anpassungen am Moselufer sind richtig und wichtig Matthias Kolk 08.12.2025, 06:30 Uhr

i RZ-Reporter Matthias Kolk Jens Weber. MRV

Die baulichen Maßnahmen am Peter-Altmeier-Ufer haben eine große Debatte ausgelöst. Dass die Stadt nach einer ersten Analyse einen Schritt auf ihre Kritiker zugeht, ist auch auf einer Meta-Ebene entscheidend, meint unser Reporter Matthias Kolk.

So mancher hatte den Entscheidern in der Verwaltung Eigensinnigkeit vorgeworfen, da sie an ihrer viel kritisierten Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer festhielten. Dass die Stadt nach einer ersten Analyse nun bereit ist, Anpassungen vorzunehmen, zeugt vom Gegenteil.







Artikel teilen

Artikel teilen