Anna Zenz aus Ediger-Eller kämpft bald um die Krone der Deutschen Weinmajestät. Ein Jahr lang war sie nun Moselweinkönigin. Emotional war ihre Abdankung – und so bereitet sie sich auf die Wahl vor.

„Gefühlt war gestern erst die Wahl, jetzt ist alles schon wieder vorbei“ – ein Jahr lang trug Anna Zenz aus Ediger-Eller stolz die Krone der Moselweinkönigin. Jetzt hat sie sie an ihre Nachfolgerin abgegeben. Doch Schluss mit der Aussicht auf eine Krone ist noch nicht: Die 24-Jährige will Deutsche Weinkönigin werden. Am Wochenende kämpft sie im Vorentscheid um einen Platz im Finale zur Wahl der Deutschen Weinmajestät.

„Sehr emotional“ war er, der Moment, als Anna Zenz ihre Krone auf den Kopf ihrer Nachfolgerin Teresa Oster aus Kobern-Gondorf gesetzt hat. Mit einem lachenden und weinenden Auge habe sie sich von dem Kopfschmuck und Titel verabschiedet, erklärt die Moselanerin: „Zu wissen, dass man die Krone ein letztes Mal anzieht, war an diesem Tag schon ein besonderer Moment. Aber man soll immer dann gehen, wenn es am schönsten ist. Und es war gerade am schönsten.“

i Moselweinkönigin Anna Zenz gibt gemeinsam mit ihren Moselweinprinzessinnen die Krone ab. Thomas Brost

Erst in der vergangenen Woche gab es einen Moment, den sie so schnell nicht vergessen wird: „Ich war während meiner Amtszeit als Moselweinkönigin in Oppeln, also in Polen, und habe dort auch einige Leute aus der deutschen Minderheit kennengelernt. Und eben die standen vorige Woche unangekündigt vor der Tür – sie sagten, dass sie mich ja unbedingt noch besuchen wollten.“

Auf Weinmessen und anderen Veranstaltungen lernte Zenz zahlreiche Menschen kennen, kam ins Gespräch mit Winzern, Endverbrauchern und Leuten, die noch nicht viel mit Wein am Hut hatten, aber nach Empfehlungen suchten: „Das war besonders cool, weil ich gemerkt habe: Okay, hier kann ich was bewirken.“

i Ihre Zeit als Moselweinkönigin wird Anna Zenz vermissen. Das Amt hat sie gerne ausgeübt. Rainer Oppenheimer

Eben diese Begegnungen hatten im Gegenzug auch eine Wirkung auf sie: „Ich bekam jetzt wirklich schon oft von Freunden und Bekannten das Feedback, dass ich inzwischen viel offener bin und auch viel besser im freien Reden bin. Man lernt eben superviel dazu – über den Wein, aber eben auch über sich selbst.“ Ihrer Nachfolgerin Teresa Oster übergab sie die Krone gerne: „Sie soll das Amt genießen und auf ihr Herz hören – dann wird das alles seinen Weg gehen.“

Vorbereitungen für die neue Wahl laufen

Gerade bereitet sich die Ediger-Ellerin auf die Wahl zur Deutschen Weinmajestät vor. Dafür schaut sie sich die Wahlen der Vorgängerinnen an, besuchte ein Vorbereitungsseminar im August. Während ihrer Amtszeit als Moselweinkönigin kam sie in einige Weinbaugebiete wie Saale-Unstrut oder Sachsen, um diese kennenzulernen. Mit einigen der Gebietsweinköniginnen und ebenso mit ihren Prinzessinnen hat sie inzwischen Freundschaften entwickelt, man geht sich gegenseitig besuchen. „Vor Kurzem war die Weinkönigin aus Baden hier, auch die Majestäten von der Hessischen Bergstraße und von der Nahe haben mich an der Mosel besucht“, erzählt sie.

Das Outfit, das sie bei der Wahl tragen möchte, hängt schon im Schrank: Ein grüner Jumpsuit soll es werden, den Zenz sich extra dafür gekauft hat. Sollte sie zur Weinmajestät gewählt werden, hat sie sich auf die Fahne geschrieben, auch kleinere Weingüter und Anbaugebiete zu unterstützen, so wie es ihr während ihrer Zeit als Gebietsweinkönigin getan hat: „Das ist mir wichtig – dass wir als Majestäten für alle 13 Anbaugebiete stehen.“

Als Gebietsweinkönigin war sie vorwiegend an der Mosel unterwegs, manchmal aber auch deutschlandweit, um beispielsweise Messen zu besuchen. „Als Deutsche Weinkönigin hat man rund 300 Termine im Jahr. Man ist öfter und weiter weg, auch mal im Ausland“, erklärt sie. Eigentlich arbeitet die 24-Jährige bei der Debeka in Koblenz, wo sie auch in einer Wohngemeinschaft wohnt. Sollte sie erneut einen Titel gewinnen, wird sie im Job allerdings ein Sabbatjahr einlegen.

Es ist eine supertolle Erfahrung, mitmachen zu dürfen.

Anna Zenz tritt zur Wahl zur Deutschen Weinmajestät an.

Kaum war die Abdankung, steht schon die neue Wahl an: Wenn alles gut läuft, ist Anna Zenz nur zwei Wochen ohne Krone. Wenn es schlecht läuft, hat sie erst einmal keine Krone mehr – was dann? „Dann mache ich normal da weiter, wo ich aufgehört habe. Im Betrieb sind wegen der Weinlese alle Hände voll zu tun, und ich habe ja auch einen normalen Job“, sagt die 24-Jährige. „So oder so: Es ist eine supertolle Erfahrung, mitmachen zu dürfen.“

Vorentscheidung zur Wahl der Deutschen Weinmajestät schon am Samstag

In diesem Jahr treten bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät zehn Bewerberinnen und zwei Bewerber an. Das ist eine Premiere, denn Männer konnten bislang nicht antreten. Die Vorentscheidung findet am Samstag, 20. September, das Finale am Freitag, 26. September, im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt. Im Vorfeld der Kür ist die Kandidatin des Weinanbaugebietes Mosel, Anna Zenz, am Donnerstag, 18. September, ab 18.15 Uhr in der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz zu Gast. red