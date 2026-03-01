SPD-Landtagskandidatin im WK 9
Anna Köbberling: Landespolitik prägt den Alltag aller
In der Pizzeria Gusto in Metternich haben wir Anna Köbberling (SPD) zum Gespräch getroffen. Sie ist seit zehn Jahren Mitglied im Landtag und möchte noch viel bewegen.
Alexej Zepik

Die Koblenzerin Anna Köbberling (SPD) ist seit zehn Jahren im Mainzer Landtag, ihr Schwerpunkt ist Wirtschaftspolitik. Für die Koblenzerinnen und Koblenzer engagiert sie sich zudem mit Unterbrechungen seit 2004 im Stadtrat. Ein Gespräch beim Kaffee.

Welche Partei die ihre ist, das kann man schnell erraten: Nicht nur der Mantel von Anna Köbberling ist beim Treffen mit unserer Zeitung leuchtend rot, sondern auch ihre Jacke darunter. Schon als 18-Jährige ist sie in die SPD eingetreten, damals noch in Göttingen, erzählt sie bei Wasser und Cappuccino in ihrer „Haus-Pizzeria“ in Metternich, wo sie mit ihrer Familie wohnt.

