Arbeiten in Beckenkampstraße Angriffskrieg Russlands verzögert Brückenbau in Koblenz 14.11.2025, 16:34 Uhr

i Hier geht's nicht weiter: Die Fußgängerbrücke über die Bahntrasse in der Koblenzer Beckenkampstraße ist seit zwei Jahren weg. Nun wird an einer neuen Querung gearbeitet. Katrin Steinert

Der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukrainer wirkt sich indirekt auf Bauprojekte in Koblenz aus. Das hat unsere Redaktion auf Nachfrage im Rathaus erfahren. Eine Umplanung an der Brücke in der Beckenkampstraße war deshalb nötig. So ist der Stand.

Die gute Nachricht vorweg: Nach jahrelangem Stillstand gehen die Arbeiten an der neuen Brücke in der Beckenkampstraße im Koblenzer Stadtteil Horchheim weiter. Das verkündet die Stadt dieser Tage und beginnt ihre Mitteilung mit den Worten: „Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einer erforderlichen Umplanung schreiten die Arbeiten (.







