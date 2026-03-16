Vorfall in Mülheim-Kärlich
Angriff auf Lehrer: Bildungsministerium äußert sich
Gegen ein Elternteil laufen derzeit Ermittlungen, weil es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Lehrer gekommen sei
Gegen ein Elternteil laufen derzeit Ermittlungen, weil es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Lehrer gekommen sein soll.
Rico Rossival. Rico Rico Rossival

In Mülheim-Kärlich soll Mitte Januar ein Elternteil eine Lehrkraft angegriffen haben. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen – und die Antwort auf die Kleine Anfrage, die jüngst an die Landesregierung gestellt wurde.

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Ein Elternteil soll im Januar einen Lehrer an der Realschule plus in Mülheim-Kärlich geschlagen haben. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion jüngst mitteilte, sind die Ermittlungen noch nicht gänzlich abgeschlossen. Der Vorgang soll dann an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung übersandt werden.

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