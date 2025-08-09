Das erste Jahr als Ortsvorsteher war für Andreas Metzing zeitintensiv, lehrreich, in einigen Dingen positiv, aber auch manchmal ernüchternd. Was ihm gelungen ist und bei welchen Projekten er sich mehr Fortschritt gewünscht hätte, verrät er hier.

So manches hätte sich Arzheims Ortsvorsteher Andreas Metzing (SPD) einfacher vorgestellt. Dass einem in diesem Ehrenamt immer wieder die Hände gebunden sind, hat er im zurückliegenden Jahr mehrmals erlebt. Trotzdem nimmt er auch viel Positives und Lehrreiches aus den Erfahrungen mit, die er gemacht hat. Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht der 61-Jährige nach dem ersten von fünf Jahren ein erstes Zwischenfazit: Was ist ihm in Arzheim schon gelungen? Bei welchen Projekten gibt es Probleme? Und was nimmt er sich für sein zweites Ortsvorsteherjahr vor?

Zehn bis zwölf Stunden pro Woche investiert Andreas Metzing neben seinem Job als Archivar in Boppard in seiner Funktion als Ortsvorsteher, schätzt er. „Es gehen viele Abendstunden drauf.“ Das Ortsvorsteherdasein in den verschiedenen Kontexten immer gleichermaßen zu erfüllen, sei gar nicht so leicht. Die Präsenz in den städtischen Gremien, die Präsenz in Arzheim, der enge Kontakt in die Verwaltung: „Das ist doch ein größeres Jonglieren, als ich mir das vorgestellt habe“, gesteht Metzing, der aber auch einiges Gutes zu berichten hat.

i Arzheim ist einer der Höhenstadtteile von Koblenz auf der rechten Rheinseite. Rico Rossival

1 Was lief gut? Angetreten zur Wahl war Andreas Metzing vor allem mit einem Ziel: Er wolle viel und unkompliziert in den Ort hinein informieren und kommunizieren. Dafür setzte er gleich mehrere Dinge um. Ein- bis zweimal im Monat verschickt Metzing seinen Ortsvorsteher-Rundbrief per E-Mail. Hier erfahren alle Empfänger, was in Arzheim aktuell los ist, was ansteht und womit sich der Ortsbeirat befasst.

Hinzu kommt: „Ich habe die wöchentliche Sprechstunde wieder eingeführt. Und wir haben einen Whatsapp-Kanal eingerichtet.“ Der hat aktuell circa 440 Abonnenten. Metzing meint: Die vielen neuen Informationskanäle kommen gut an. „Wir als Ortsbeirat bekommen eigentlich durchweg positive Rückmeldungen dazu.“

Zum ersten Mal fand auch das Format „Ortsbeirat vor Ort“ auf dem Dorfplatz statt. Rund ein Dutzend Arzheimer waren der Einladung zum Gespräch gefolgt. Ein Start, auf dem man aufbauen kann, findet Metzing. „Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass die Arbeit von ehrenamtlich kommunalpolitisch engagierten Leuten wie im Ortsbeirat in der Bevölkerung wahrgenommen wird.“

Adventskalender bleibt lebendig

Ebenfalls erfreulich ist aus seiner Sicht, dass es auch 2024 den lebendigen Adventskalender gab. Der stand auf der Kippe, weil die Küsterin, die ihn viele Jahre initiierte, sich aus der Organisation zurückzog. „Es drohte einzuschlafen, da habe ich mit ein paar anderen die Initiative ergriffen“, sagt Metzing. So konnte der Advent doch wieder mit Musik, Glühwein und Plätzchen gemeinsam begangen werden, „das gehört zu Arzheim mittlerweile einfach dazu“.

2 Wo gibt es Probleme? Nicht überall gab es aber den erhofften Fortschritt. Gerade bei Projekten, bei denen die Stadtverwaltung ein Wörtchen mitzureden hat, lief es eher schleppend. Die Pläne zur Realisierung des neuen Baugebiets hängen seit über einem Jahr in der Warteschleife, weil der neue Flächennutzungsplan (FNP) noch nicht in Kraft getreten ist. „Dass in Sachen Baugebiet im Grunde nichts passiert ist, ist sehr unbefriedigend“, meint Metzing, „aber das hängt an Dingen, auf die ich als Ortsvorsteher leider keinen Einfluss habe“.

i Seit Längerem gibt es in Arzheim die Überlegeung, einen Anbau der Kirche St. Aldegundis für die Dorfgemeinschaft zu nutzen. Rico Rossival

Ähnlich sieht es bei den Gedankenspielen um ein Dorfgemeinschaftshaus aus. Seit Längerem befindet sich der Ortsbeirat mit der katholischen Pfarrei in Gesprächen, ob der Anbau aus der 1970er-Jahren der Kirche St. Aldegundis für Vereine und Veranstaltungen genutzt werden könnte. „Wenn das wirklich ans Eingemachte gehen sollte, müssen Gespräche auf der Ebene Bistum und Stadt Koblenz stattfinden“, sagt Metzing, der das Thema auch schon beim Oberbürgermeister platziert hat.

Umbauarbeiten wären nötig, „es muss grundsätzlich geklärt werden, ob ein Wille da ist, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen“, so Metzing, der ergänzt: „Wenn es dann darum geht, noch in Eigenleistung Arbeiten zu leisten, sind die Arzheimer die Letzten, die sich dagegen versperren würden.“

Zumindest ein bisschen was bewegt hat sich bei den Plänen zur Restaurierung des Kapellchens am Ortseingang. Bereits im September 2024 gab es mit den zuständigen Ämtern der Stadt einen Termin vor Ort. Danach rührte sich aber erst einmal nichts. „Zwei Monate später habe ich dann mal nachgefragt, wie es aussieht. Und offenbar dachte jedes Amt, dass das andere am Zug wäre“, erzählt Metzing. Mittlerweile gebe es wenigstens einen Prüfauftrag zur Kostenermittlung der Sanierung, „aber das ist ja letztlich auch nur der erste Schritt“.

i Das Kapellchen am Ortseingang ist ein Wahrzeichen von Arzheim. Rico Rossival

Dass die Mühlen in der Verwaltung teilweise so langsam mahlen, hätte er nicht erwartet, gibt Metzing offen zu. „Sobald zwei oder drei Ämter beteiligt sind, wird es schwierig.“ Das Problem liegt aus seiner Sicht aber mehr am System als an den handelnden Personen. „Für mich ist die Konsequenz, stärker und immer wieder auf der Matte zu stehen und nachzuhaken.“

3Welche Ziele gibt es für das nächste Amtsjahr? Da wäre zunächst die Fertigstellung des Bolzplatzes. Eigentlich hätte der bis zur Kirmes Anfang August fertig sein sollen, doch daraus wurde nichts. Metzing erwartet aber, dass die Bauarbeiten, nachdem sie schleppend vorangegangen waren, nun bald fertig sind.

i In Arzheim laufen die Arbeiten am neuen Bolzplatz. Rico Rossival

Des Weiteren wollen er und der Ortsbeirat einen Begrüßungsflyer für Zugezogene erstellen. „Wir wollen ein einladender Stadtteil sein“, sagt Metzing. Verstärkt Werbung machen will er für die Buslinie 29. Ihre Zukunft ist ungewiss, der Ortsbeirat kämpft für ihren Erhalt.

Ebenfalls auf der Agenda steht die Erstellung eines Schulwegeplans. „Die Verkehrssituation in Arzheim ist sehr eng, gerade was die Bürgersteige angeht“, sagt Metzing. Mit einem Wegeplan will man Familien eine hilfreiche Übersicht an die Hand geben.

Redebedarf sieht Metzing derweil in Sachen Verkehr in der Hinterdorfstraße. Anwohner würden sich immer wieder über zu schnelles Fahren beschweren, eine Idee ist, eine Einbahnstraßenregelung einzuführen. Metzing fürchtet, dass diese erst recht zum schnellen Fahren animieren könnte. Zusammen mit der Verwaltung wolle er sinnvolle Lösungen ausloten, so der Ortschef.

Wie viel sich in den nächsten 365 Tagen im Amt bewegen lässt, bleibt für Andreas Metzing abzuwarten. Bereut hat er es bisher aber nie, Ortsvorsteher geworden zu sein. „So ernüchternd manchmal die Arbeit mit den städtischen Behörden ist, so viel Freude macht mir aber die Arbeit mit den Menschen vor Ort in Arzheim.“