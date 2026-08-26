Früher gingen die Kinder und Jugendlichen von 8 bis 13 Uhr zur Schule und dann wieder heim. Doch das ist lange vorbei, viele sind den ganzen Tag da. Eine gute Umgebung und viel Platz werden da immer wichtiger – auch bei der Goetheschule in Koblenz.
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„Für uns war der Baulärm Musik in den Ohren.” So drückte Nicole Staehle, Schulleiterin der Goethe-Realschule plus in Koblenz-Lützel, die Gefühlslage zum Erweiterungsneubau aus. Beim Richtfest wurde deutlich, wie willkommen diese Maßnahme bei allen Beteiligten ist.