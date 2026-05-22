Baustelle in Koblenz An Pfaffendorfer Brücke werden Stahlbauteile eingehoben 22.05.2026, 13:30 Uhr

i Ab 26. Mai steht der Einhub der nächsten Stahlbauteile an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz an. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Auf der Pfaffendorfer Brücke gehen die Arbeiten weiter: Nun steht der Einhub von weiteren Stahlbauteilen bevor.

Im Zuge des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke wurden bereits im vergangenen Jahr einige Stahlbauteile der neuen Brücke über dem Rhein eingehoben. Nun steht der nächste Einhub bevor: Ab Dienstag, 26. Mai, werden die vorerst letzten kleineren Stahlbauteile im östlichen Bereich – Pfaffendorfer Seite – eingehoben.







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