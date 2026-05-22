Baustelle in Koblenz: An Pfaffendorfer Brücke werden Stahlbauteile eingehoben
Baustelle in Koblenz
An Pfaffendorfer Brücke werden Stahlbauteile eingehoben
Auf der Pfaffendorfer Brücke gehen die Arbeiten weiter: Nun steht der Einhub von weiteren Stahlbauteilen bevor.
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Im Zuge des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke wurden bereits im vergangenen Jahr einige Stahlbauteile der neuen Brücke über dem Rhein eingehoben. Nun steht der nächste Einhub bevor: Ab Dienstag, 26. Mai, werden die vorerst letzten kleineren Stahlbauteile im östlichen Bereich – Pfaffendorfer Seite – eingehoben.