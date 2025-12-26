Weihnachtszeit in Koblenz An der Schaengelbar genießen Schängel ihren Glühwein Alexander Thieme-Garmann 26.12.2025, 16:00 Uhr

i Die Schaengelbar am Willi-Hörter-Platz ist ein viel besuchter Ort auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt. Die Betreiberfamilie Klinge freut das natürlich. Mara Koch

Engel leuchten neben dem Schängel: Seit zehn Jahren bringt die Familie Klinge mit ihrer Schaengelbar Weihnachtsstimmung in die Koblenzer Altstadt – und kann sich dabei auf viele treue Helfer verlassen.

Der leichte Buchstabensalat, den Koblenz' bekanntester Lausbub am eigenen Namen hätte verursacht haben können, geht diesmal nicht auf sein Konto: Die Schaengelbar auf dem Willi-Hörter-Platz in Koblenz wird mit Absicht so geschrieben, denn eine Schar goldener Engel wacht über das Areal um den Schängelbrunnen, während reich verzierte Pavillons und überdachte Sitzgelegenheiten die Besucher zum Glühweintrinken einladen.







