Stiftung Bethesda baut An der Koblenzer Christuskirche entstehen Appartements 21.11.2025, 16:00 Uhr

i Das Haus in der Koblenzer Hohenzollernstraße, das unmittelbar an die Christuskirche angrenzt, wird abgerissen. Doris Schneider

An der Hohenzollernstraße, mitten in Koblenz, wird ein Haus abgerissen und neu gebaut. Bis weit ins kommende Jahr ist in der Hauptverkehrsachse die rechte Spur gesperrt. Hier entstehen Wohnungen für Menschen, die Unterstützung benötigen.

Nach jahrelangen Planungen und Vorbereitungen startet die Stiftung Bethesda-St. Martin mit ihrem Neubau, dem Haus an der Christuskirche. An der Koblenzer Hohenzollernstraße entsteht ein neues, modernes Gebäude für Wohnzwecke, berichtet die Stiftung. Gebaut werden 18 Einzelappartements, die sich auf fünf Etagen verteilen.







