Wohnungsmarkt in Koblenz
An der Christuskirche entstehen 18 neue Appartements
Das alte Gebäude an der Christuskirche ist bereits abgerissen, nun beginnen die Arbeiten für den Neubau, der Ende des Jahres fertig sein soll.
Peter Karges

In Koblenz wohnen nur 30,3 Prozent im Eigentum, – weit unter dem Schnitt. Deutschland gilt als „Mieter-Land“, Koblenz damit als „Mieter-Stadt“. Passend dazu entsteht an der Christuskirche ein neues Wohnhaus mit dringend benötigten Mietwohnungen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten für das neue Haus an der Christuskirche gehen planmäßig voran: Nachdem im Januar der Vorgängerbau, ein ebenfalls fünfgeschossiges Haus, abgerissen wurde, werden nun die Bohrpfähle für das neue Gebäude gesetzt. Ende 2026 soll der Bau dann fertig sein, sodass im Frühsommer 2027, nach weiteren Arbeiten im Inneren, die neuen Mieter einziehen können.

