Wichtiges Nadelöhr für Pendler An der Bahnbrücke im Koblenzer Heiligenweg tut sich was 07.11.2025, 11:00 Uhr

i Die Unterführung im Heiligenweg in Moselweiß ist das Nadelöhr einer viel befahrenen Pendlerstrecke. Matthias Kolk

Seit Jahren gibt es den Plan, dass die Zugbrücke über den Heiligenweg in Moselweiß neu gebaut wird. Zuletzt fanden tatsächlich Arbeiten der Deutschen Bahn statt. Die Stadt gibt einen Ausblick, wann das Projekt Fahrt aufnehmen soll.

Seit Jahren steht fest, dass die Deutsche Bahn die Brücke über den Heiligenweg in Moselweiß neu bauen will. Arbeiten vor Ort deuteten zuletzt darauf hin, dass der Neubau wirklich bald beginnt. In Koblenz wartet man gespannt darauf, dass es losgeht. Denn im Zuge des Brückenneubaus will die Stadt den Gehweg in der Unterführung verbreitern.







