Jetzt kommen die Risse und Schlaglöcher weg: Die Sanierung der B42 zwischen Urbar und Koblenz hat planmäßig begonnen. Was das für den Verkehr bedeutet.
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Planmäßig haben zu Wochenbeginn die Arbeiten zur Sanierung der B42 zwischen Urbar und Ehrenbreitstein begonnen. Zunächst wurden auf der 1,7 Kilometer langen Strecke zwischen der Einmündung der K84 in Urbar und dem Bahnhof Ehrenbreitstein entlang der Hangseite ein rund zwei Meter breiter und rund 15 Zentimeter hoher Streifen der alten Asphaltschicht abgefräst.