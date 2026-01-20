Strecke Koblenz – Lay Ampel regelt nun den Verkehr auf der B49 Erwin Siebenborn 20.01.2026, 15:01 Uhr

i Trotz halbseitiger Sperrung der B49 mit Ampelregelung fließt der Verkehr zwischen Lay und Moselweiß zügig und ohne Staus. Erwin Siebenborn

Vermutlich stehen die Autofahrer hier sogar gern im kleinen Stau: Auf der B49 gibt es nun eine Ampel, die den Verkehr regelt. Gegenüber dem vergangenen Jahr, wo es eine Vollsperrung gab, ist dies aber ein guter Zustand.

Die Bauarbeiten für den Ausbau der B49 zwischen Lay und Moselweiß werden nach der kleinen Winterpause mit Restarbeiten wie der Montage von Geländern für den Radweg fortgesetzt. Deshalb sind jetzt eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn und eine Ampelregelung notwendig.







