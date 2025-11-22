Verkehr in Koblenz Ampel am Zentralplatz ist wieder am richtigen Ort 22.11.2025, 08:00 Uhr

i Die Baustelle in der Koblenzer Casinostraße ist jetzt so weit zurückgebaut, dass die Ampel an der Kreuzung wieder an ihrem alten Platz steht. Doris Schneider

Lange Zeit herrschte an einer Ecke am Koblenzer Zentralplatz eine schwierige Situation: Radler und Autos, die aus der Casinostraße kamen, standen vor einer vorgezogenen Ampel und wussten oft nicht, ob die Grünphase ausreicht. Das ist jetzt anders.

Noch stehen Teile der Baustelle in der Koblenzer Casinostraße, und das Haus, das schon lange fertig sein sollte, sieht noch nicht bewohnt aus. Vor rund drei Jahren begannen die Arbeiten in dem großen Eckgebäude.Aber immerhin die Verkehrssituation ist jetzt wieder einfacher: Die Ampel, die wegen der halbseitigen Sperrung weiter vorn in der Straße platziert worden war, ist weg.







