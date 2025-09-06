Spende in Koblenz
Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz erhält 5500 Euro
Daniel Liefke (Mitte) vom ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Koblenz freut sich über die Spende von Claudia König (links) und Rolf-Eugen König (rechts), beide Gesellschafter der Eugen König GmbH.
Rüdiger Castor

Jeder Treffer wird bei einem Kickerturnier in Geld umgewandelt: Die Eugen König GmbH hat bei einem Kundenevent für Kinder- und Jugendhospize in den fünf Vertriebsgebieten des familiengeführten Koblenzer Großhandelsunternehmens gesammelt.

Lesezeit 1 Minute

Engagement aus der Region für die Region: Die Eugen König GmbH, vertreten durch die Gesellschafter Claudia König und Rolf-Eugen König haben Daniel Liefke, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger vom ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Koblenz, eine Spende in Höhe von 5500 Euro übergeben. Zusammengekommen war das Geld bei einem großen Kundenevent mit Kickerturnier, bei dem jeder Treffer in Spendengeld für Kinder- und Jugendhospize in den fünf Vertriebsgebieten des familiengeführten Koblenzer Großhandelsunternehmens umgewandelt wurden. Die Anzahl der geschossenen Tore wurde von den beiden Gesellschaftern großzügig aufgerundet. „Wir freuen uns, mit dieser Spende die hospizliche Arbeit in unserer Region zu unterstützen“, so Claudia König. Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz begleitet derzeit 60 Familien mit rund 70 lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen. Mehr als die Hälfte der Maßnahmen für betroffene Familien werden durch Spendengelder finanziert.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionSoziales

Top-News aus der Region