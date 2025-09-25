Vorweihnachtszeit naht Amazon stellt in Koblenz keine Saisonarbeitskräfte ein 25.09.2025, 11:47 Uhr

i Der Amazon-Standort in Koblenz am Autobahnkreuz von A61 und A48. Jan Lindner

Die Vorweihnachtszeit naht. In den vergangenen Jahren hat Amazon in Koblenz deshalb immer zahlreiche Saisonarbeitskräfte eingestellt – diesmal aber nicht. Ein Sprecher spricht zunächst von „Anpassungen“, wird dann präziser. Das ist der Grund.

In der Vorweihnachtszeit bestellen viele Menschen noch mehr Produkte als sonst im Internet. Um den zusätzlichen Auflauf bewältigen zu können, hat Internetversandgigant Amazon in den Vorjahren auch in Koblenz viele Saisonarbeitskräfte eingestellt. Das ist in diesmal anders.







