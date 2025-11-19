Start des Lieferdienstes Wolt Am Samstag gibt es in Koblenz Gratisburger Maja Schmidt 19.11.2025, 15:02 Uhr

i Ein Burger (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Der Lieferdienst Wolt hat dieser Tage auch in Koblenz losgelegt. Nun organisiert Wolt in Koblenz eine besondere Promoaktion – zusammen mit „Baba’s Smashed Burger“. Wo und wie man an die Burger kommt.

Am Samstag, 22. November, veranstaltet der Lieferdienst Wolt eine Aktion, um seinen Start in Koblenz zu feiern. Bei Baba’s Smashed Burger in der Firmungstraße 31 können sich Koblenzerinnen und Koblenzer zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr einen kostenlosen Burger abholen – solange der Vorrat reicht.







Artikel teilen

Artikel teilen