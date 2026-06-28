Schutz vor hohen UV-Werten Am Rhein spendiert die Stadt Koblenz jetzt Sonnencreme 28.06.2026, 15:00 Uhr

i Mit dem neuen, leicht zugänglichen Sonnenschutzangebot möchte die Stadt Koblenz dazu beitragen, Gesundheitsvorsorge im öffentlichen Raum einfach und leicht zugänglich zu machen. Luna Holz/Koblenz Touristik

Die Sonne scheint, die UV-Werte schießen nach oben: Guter Schutz für die Haut ist da sehr wichtig. In Koblenz gibt es jetzt einen Sonnencreme-Spender am Rhein, der für Nutzer sogar mehr bietet als weiße Creme.

Wie wichtig Schutz vor der prallen Sonne ist, darüber kann man dieser Tage viel lesen. Da passt es gut, dass die Stadt Koblenz nun informiert: An den Schlossstufen am Rhein steht ab sofort ein solarbetriebener Sonnencreme-Spender zur Verfügung.„Der gemietete Spender wird vollständig über ein integriertes Solarpanel betrieben und ermöglicht eine kontaktlose Ausgabe von Sonnencreme“, erklärt die Stadt.







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