Am Rhein spendiert die Stadt Koblenz jetzt Sonnencreme
Die Sonne scheint, die UV-Werte schießen nach oben: Guter Schutz für die Haut ist da sehr wichtig. In Koblenz gibt es jetzt einen Sonnencreme-Spender am Rhein, der für Nutzer sogar mehr bietet als weiße Creme.
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Wie wichtig Schutz vor der prallen Sonne ist, darüber kann man dieser Tage viel lesen. Da passt es gut, dass die Stadt Koblenz nun informiert: An den Schlossstufen am Rhein steht ab sofort ein solarbetriebener Sonnencreme-Spender zur Verfügung.„Der gemietete Spender wird vollständig über ein integriertes Solarpanel betrieben und ermöglicht eine kontaktlose Ausgabe von Sonnencreme“, erklärt die Stadt.