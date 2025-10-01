Weniger brenzlige Situationen? Am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz gilt jetzt Tempo 30 01.10.2025, 17:00 Uhr

i Fahrbahn verengt: Am Koblenzer Moselufer gilt nun Tempo 30 zwischen Alter Burg (Höhe Balduinbrücke) und Kastorpfaffenstraße/Kreisverkehr Rheinstraße. Als begleitende Maßnahme wurden Hindernisse aufgebaut, um den Verkehr zu verlangsamen. Alexej Zepik

Das Koblenzer Moselufer wird täglich von Tausenden genutzt: Zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autos kommt es dabei immer wieder zu brenzligen Situationen. Wir (er)klären in sechs Punkten, was die Stadt umgesetzt hat, um Abhilfe zu schaffen.

Das viel befahrene Koblenzer Moselufer ist seit Jahren eine Gefahrenstelle für Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Jetzt hat die Stadt Koblenz erste verkehrsberuhigende Maßnahmen umgesetzt, die auf ein geteiltes Echo bei den Nutzern stoßen.







