Japanisches Essen im Trend Am Koblenzer Görresplatz: Der passende Rahmen für Ramen 26.09.2025, 15:30 Uhr

i Die Brühe wird mit verschiedenen Inhalten und Toppings serviert: Ramen sind beliebt. Doris Schneider

Schon seit Längerem sind Manga total in, und auch die japanische Küche verbreitet sich in vielen Städten: Am Koblenzer Görresplatz hat im Sommer das Kaito geöffnet. Ein Blick in Restaurant und Küche.

Da, wo vor vielen Jahren Brauns Fischküche war, ist es jetzt international: Am Görresplatz in der Koblenzer Altstadt, gegenüber vom ehemaligen Enchilada, hat im Sommer das japanische Restaurant Kaito eröffnet. International ist es schon deshalb, weil Inhaberin Miaoyan Hua Chinesin und in Berlin aufgewachsen ist.







