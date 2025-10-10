Aufenthalt in der Innenstadt Am Görresplatz in Koblenz stehen jetzt neue Liegebänke 10.10.2025, 10:18 Uhr

i Diese zwei Touristen genießen das Herbstwetter in Koblenz auf einer der neuen Liegebänke am Koblenzer Görresplatz. Alexej Zepik

Wer durch die Koblenzer Innenstadt geht, mag sich ab und zu auch hinsetzen, ohne einen Kaffee oder ein Mittagessen zu bezahlen. Am Görresplatz gibt es nun zwei Liegebänke, die sich dafür anbieten. Die Ersten haben sie schon getestet.

Die Koblenzer Innenstadt ist um zwei Liegebänke am Görresplatz reicher. Diese wurden am Donnerstag auf einer der Grünflächen aufgestellt und direkt genutzt, zwei weitere folgen noch. Zu den ersten, die das perfekte Herbstwetter auf den Liegen genossen, gehörten zwei Touristen, die angetan von der schönen Aussicht über den Platz waren.







