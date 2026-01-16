Wie kriegt man eine ganze Schule warm und stößt dabei möglichst wenige Emissionen aus? Für das Görres-Gymnasium in der Koblenzer Altstadt hat sich die Verwaltung für Wärme aus den Tiefen der Erde entschieden. Das Projekt könnte zum Vorreiter werden.
36 rund 150 Meter tiefe Löcher wurden im vergangenen Sommer auf dem Schulhof des Görres-Gymnasiums in die Erde gebohrt. Schon bald soll die Schule durch die Wärme aus den Tiefen der Erde (Geothermie) deutlich klimaschonender als bisher beheizt werden – und damit Vorreiter für weitere solcher Projekte in Koblenz werden, wie Hermann-Josef Högner vom Zentralen Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt betont.