Einst wurden in Rhens hochrangige Patienten behandelt, dann wurde aus dem Gelände ein verlassener Ort. Die Villa Königsstuhl wird gerade aber umgebaut. Das ehemalige Sanatorium empfängt bald wieder Gäste – nur eben anders als früher.
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Lange war die Villa Königsstuhl ein verwaistes Gebäude – in Rhens kennt man sie auch als ehemaliges Sanatorium. In der historischen Anlage wurden früher teils hochrangige Patienten behandelt. Doch diese Zeit, ebenso wie der Leerstand sind nun Geschichte: Seit geraumer Zeit rollen dort Bagger und rütteln schwere Geräte.