Villa Königsstuhl in Rhens
Am ehemaligen Sanatorium schreiten die Arbeiten voran
Die Villa Königstuhl in Rhens wird umgebaut. Hieraus wird künftig ein Ort der Freizeit, Erholung und Kultur werden.
Die Villa Königstuhl in Rhens wird umgebaut. Hieraus wird künftig ein Ort der Freizeit, Erholung und Kultur werden.
Rico Rossival

Einst wurden in Rhens hochrangige Patienten behandelt, dann wurde aus dem Gelände ein verlassener Ort. Die Villa Königsstuhl wird gerade aber umgebaut. Das ehemalige Sanatorium empfängt bald wieder Gäste – nur eben anders als früher.

Lesezeit 2 Minuten
Lange war die Villa Königsstuhl ein verwaistes Gebäude – in Rhens kennt man sie auch als ehemaliges Sanatorium. In der historischen Anlage wurden früher teils hochrangige Patienten behandelt. Doch diese Zeit, ebenso wie der Leerstand sind nun Geschichte: Seit geraumer Zeit rollen dort Bagger und rütteln schwere Geräte.

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