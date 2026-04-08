Villa Königsstuhl in Rhens Am ehemaligen Sanatorium schreiten die Arbeiten voran Annika Wilhelm

Wolfgang Lucke 08.04.2026, 13:10 Uhr

i Die Villa Königstuhl in Rhens wird umgebaut. Hieraus wird künftig ein Ort der Freizeit, Erholung und Kultur werden. Rico Rossival

Einst wurden in Rhens hochrangige Patienten behandelt, dann wurde aus dem Gelände ein verlassener Ort. Die Villa Königsstuhl wird gerade aber umgebaut. Das ehemalige Sanatorium empfängt bald wieder Gäste – nur eben anders als früher.

Lange war die Villa Königsstuhl ein verwaistes Gebäude – in Rhens kennt man sie auch als ehemaliges Sanatorium. In der historischen Anlage wurden früher teils hochrangige Patienten behandelt. Doch diese Zeit, ebenso wie der Leerstand sind nun Geschichte: Seit geraumer Zeit rollen dort Bagger und rütteln schwere Geräte.







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