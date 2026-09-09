Auf- und abschwellende Sirenentöne, Sprachdurchsagen hallen durch die Straßen und Smartphones schrillen in der Hosentasche: Am Donnerstag wird es zwischen 11 und 12 Uhr laut in Koblenz. Was die Signale beim bundesweiten Warntag zu bedeuten haben.

Alarm! Wenn am Donnerstag in Koblenz Durchsagen über die Sirenen in der Stadt erschallen, sollte das niemanden beunruhigen. Der bundesweite Warntag am 10. September ist aber ein guter Test, ob man die Durchsagen im Ernstfall auch wirklich verstehen würde.

Eine effektive Warnung vor Gefahren ist zum Schutz der Bevölkerung elementar. Am Donnerstag wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 11 Uhr alle Warnmittel, die es gibt, testweise auslösen. Dazu gehören Warn-Apps auf dem Smartphone, wie Nina oder Katwarn, sowie das System Cell Broadcast, bei dem jedes moderne Handy automatisch eine Warnmeldung erhalten sollte.

Auch digitale Anzeigetafeln in der Stadt sollten die Warnung übermittelt bekommen. Die Koblenzer Feuerwehr wird außerdem das vor wenigen Jahren ausgebaute Sirenennetzwerk in der Stadt auslösen. Zu hören ist dann ein auf- und abschwellender Sirenenton. Im Anschluss folgt per Sprachdurchsage der Auslösegrund.

Die Stadt teilt dazu in einer Pressemeldung an die Bevölkerung mit: „Wichtig zu wissen ist, dass im Alarmfall nach dem Wahrnehmen des Sirenentons das Fenster zu öffnen ist, um die anschließende Alarmdurchsage der Sirene zu hören. Sollten sich dabei die Durchsagen von mehreren Sirenen überlagern, sollte nach Möglichkeit zu einem Fenster einer anderen Wohnungsseite gewechselt werden.“

Gegen 11.45 Uhr soll über die Sirenen die Entwarnung erklingen. „Der Entwarnton einer Sirene ist ein gleichbleibender Dauerton“, so die Stadt.

Ein Flyer, der über das grundsätzliche Verhalten bei einem Alarm informiert, kann unter www.koblenz.de/sirenen heruntergeladen werden. Erhältlich ist der Flyer auch bei der Feuerwache in der Schlachthofstraße.