Besucher genießen Gartenkultur
Am Deutschen Eck kommen Koblenz’ grüne Daumen zusammen
Gut besucht war bei der Eröffnung der Koblenzer Gartenkultur die Pflanzentauschbörse der Bugafreunde.
Gut besucht war bei der Eröffnung der Koblenzer Gartenkultur die Pflanzentauschbörse der Bugafreunde.
Winfried Scholz

So mancher hat hinterm Deutschen Eck vielleicht seine neue Lieblingspflanze gefunden. Was es bei der Eröffnung der Koblenzer Gartenkultur alles zu entdecken gab – und was bis Herbst bei der Veranstaltungsreihe noch so ansteht.

Lesezeit 2 Minuten
Rechtzeitig zur Eröffnung der Koblenzer Gartenkultur (Koga) am Sonntag war der Wasserspielplatz am Deutschen Eck wieder in Betrieb und wurde bei dem herrlichen Wetter sehr gut angenommen. Aber auch sonst war auf den Wiesen einiges los.Wegen der Sanierung des Schlosses fand die Eröffnungsveranstaltung zum zweiten Mal am Deutschen Eck statt.

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