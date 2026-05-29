Kann Gebäude verkauft werden?
Am Bahnhof Rhens müssen einige Weichen gestellt werden
Der Bahnhof in Rhens sieht nicht besonders einladend aus. Für Fahrgäste bleibt er ohnehin verschlossen. Wann soll hier etwas pas
Der Bahnhof in Rhens sieht nicht besonders einladend aus. Für Fahrgäste bleibt er ohnehin verschlossen. Wann soll hier etwas passieren?
Annika Wilhelm

Das Bahnhofsgebäude wird von Rhensern kritisch beäugt. Es ist in keinem guten Zustand, von außen wirkt es beinahe wie ein verlassenes Gebäude. Warum tut sich hier nichts? Eine Erklärung, welche Weichen noch gestellt werden müssen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Rhenser Bahnhof gilt nicht unbedingt als Augenweide – jedenfalls nicht in dem Zustand, in dem sich das Gebäude derzeit befindet. Teilweise blättert der Putz ab, die Fassade ist stellenweise stark verfärbt. Manche Fenster sind mit Rollläden verschlossen, durch andere kann man hindurchschauen, wieder andere sind mit Holzbrettern verrammelt.

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