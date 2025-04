Rollstuhlparcours und mehr Am 3. Mai gehts am Zentralplatz in Koblenz um Inklusion 28.04.2025, 13:00 Uhr

i Für Menschen im Rollstuhl, mit Blindenstock oder anderen Beeinträchtigungen können alltägliche Dinge große Herausforderungen mit sich bringen. Robert Michael/picture alliance/dpa

Mehr Verständnis für Menschen mit Behinderung. Das ist das Ziel des Aktionstags zum Thema Inklusion am Samstag, 3. Mai, in Koblenz. Was für ein Programm Besucher erwartet.

Gelähmte Beine, blinde Augen, taube Ohren: Viele Menschen leben ihren Alltag mit Beeinträchtigungen, die die Teilhabe an der Gesellschaft erschweren. Beim Tag der Inklusion am Samstag, 3. Mai, steht in Koblenz die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Vordergrund. Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte auf dem Zentralplatz und im Forum Mittelrhein an Mitmachangeboten teilnehmen, sich informieren und so ihr Verständnis für Menschen mit Behinderung stärken. „Wir möchten Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen und für mehr Solidarität und Teilhabe in unserer Gesellschaft werben“, sagt das Organisationsteam um die städtische Behindertenbeauftragte Katharina Kubitza und ihren Stellvertreter Frank Scherb. Alltagssimulationen für mehr Verständnis Der Verein pro plus rlp wird beispielsweise Simulationen anbieten, die nicht sichtbare Behinderungen empfindbar machen sollen, wie etwa Autismus oder chronische Erkrankungen. Am Stand der Förder- und Wohnstätten (FWS) Kettig wird es die Möglichkeit geben, die Welt durch die Augen eines Sehbehinderten zu sehen. Wie schwer es sein kann, mit eingeschränkter Mobilität durch den Alltag zu kommen, soll ein Rollstuhlparcours simulieren. Im Forum Mittelrhein wird es zudem eine inklusive Sport- und Spielarena des Sportbunds Rheinland sowie des Behinderten– und Rehabilitationssport-Verbands (BSV) Rheinland-Pfalz geben, in der man Behindertensport ausprobieren kann. „Menschenrechte sind nicht verhandelbar“. So lautet das Motto der bundesweiten Kampagne der Aktion Mensch Auf dem Zentralplatz wird es am 3. Mai ein buntes Bühnenprogramm geben. Bei einem Live-Podcast sollen Menschen mit und ohne Behinderung über Inklusion und ihre Wünsche für ein inklusives Koblenz sprechen können. Das Motto des Aktionstages heißt „Inklusion am Eck?! Ich seh nix!“ und unterstützt die bundesweite Kampagne von Aktion Mensch „Menschenrechte sind nicht verhandelbar“. Organisiert haben ihn die Behindertenbeauftragten der Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem Inklusionsbeirat, den Vereinen local impact, Kulturpark Koblenz sowie der Agentur Koblenz Hybrider. Weitere Informationen und das vollständige Programm sollen in Kürze im Internet unter www.inklusion-am-eck.de veröffentlich werden.

