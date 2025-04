Mit den frühlingshaften Temperaturen und den wärmenden Sonnenstrahlen steigt bei vielen Menschen in der Region die Lust, die wunderschöne Heimat bei einem Spaziergang oder einer Wanderung zu erkunden. Wem die Suche nach einer geeigneten Route oder nach Einkehrmöglichkeiten zu aufwendig ist, für den hat die Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel bereits vor einigen Jahren eine Aktion ins Leben gerufen, bei der wanderfrohe Menschen sich um nichts als angemessenes Schuhwerk kümmern müssen. Alles andere ist von vorn bis hinten bestens durchorganisiert.

„Als sich 2014 die damaligen Verbandsgemeinden Rhens und Untermosel zur neuen VG Rhein-Mosel zusammengeschlossen haben, bestand das große Ziel, die wunderschönen Fleckchen Erde an den beiden Flüssen sowie im Vorderhunsrück im Selbstverständnis der hier lebenden Menschen zusammenzuführen. So entstand die Idee eines VG-weiten Wandertages“, blickt Kathrin Laymann zurück. Die Idee ist simpel und gewieft zugleich: Menschen aus der gesamten VG sowie aus angrenzenden Gebieten treffen sich zum Wandern, lernen die Gemeinden, ihre Vereine und die Menschen kennen, die sie prägen. So soll zusammenwachsen, was einstmals getrennt war.

i Auf sonniges Wetter und möglichst viele Gäste aus der Verbandsgemeinde und den angrenzenden Gebieten freuen sich (von rechts) VG-Bürgermeisterin Kathrin Laymann, Julia Assenmacher (Tourist-Information Sonnige Untermosel), Uwe Buschbaum (Erster Beigeordneter von Hatzenport), Ortsbürgermeister Christian Müller und Anne Kölb, die anlässlich des sechsten Wandertags zwei Aquarelle für die Gemeinde Hatzenport anfertigte. Johannes Kirsch

Der inzwischen sechste Wandertag, der in diesem Rahmen veranstaltet wird, findet am Donnerstag, 1. Mai, in Hatzenport statt. „Da viele Hatzenporter vom letztjährigen VG-Wandertag in Nörtershausen begeistert waren, streckten wir unsere Fühler in Richtung Verwaltung aus und boten uns als nächsten Ausrichter an“, erklärt Ortsbürgermeister Christian Müller. Hauptinitiator vonseiten der Ortsgemeinde war laut Müller der Erste Beigeordnete Uwe Buschbaum, der zum Programm sagt: „Es gibt drei Wanderrouten, die allen Ansprüchen - von einer fünf Kilometer langen gemütlichen Dorfrunde bis hin zu einer zwölf Kilometer langen anspruchsvollen Wanderung durch die Weinberge - gerecht werden. Darüber hinaus werden wir ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Tombola, einer geführten Wanderung mit Weinverkostung sowie historischen Führungen an geschichtsträchtigen Hatzenporter Orten auf die Beine stellen.“

Für Familien mit Kindern wird außerdem eine abenteuerliche Schnitzeljagd angeboten. „Dass die ausgepowerten Wanderer nach der Anstrengung bestens mit Speis und Trank versorgt werden, ist bei uns in Hatzenport selbstverständlich“, sagt Buschbaum schmunzelnd mit Blick auf das ausgiebige kulinarische Angebot. Der stellvertretende Ortschef hofft, dass möglichst viele Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. „Unsere Freiwillige Feuerwehr wird aber auch ein reibungsloses Parkmanagement gewährleisten“, stellt er klar.

Apropos Feuerwehr: Für Bürgermeister Müller sind schon die Planungen rund um den Wandertag ein großer Erfolg, da sie zu einem riesigen Gemeinschaftsgefühl unter den Menschen und Vereinen in Hatzenport beigetragen hätten: „Alle ziehen an einem Strang und beteiligen sich, wo sie nur können. Für die Gemeinde Hatzenport hat der Wandertag schon jetzt einen Mehrwert. Die Vorfreude ist groß, dass auch Menschen von außerhalb die Besonderheiten unseres Ortes kennenlernen.“ Als Geschenk für die Ausrichtung werden der Gemeinde am 1. Mai zwei von Anne Kölb aus Waldesch angefertigte Aquarelle übergeben, die den Fährturm beziehungsweise die alte Pfarrkirche St. Johannes zeigen.

Begrüßung auf dem Pastor-Platten-Platz

Am 1. Mai werden VG-Bürgermeisterin Kathrin Laymann und Ortsbürgermeister Christian Müller den Wandertag um 10 Uhr offiziell auf dem Pastor-Platten-Platz in Hatzenport eröffnen. Dort wird es auch zahlreiche Wein-, Speisen- und Getränkestände sowie Toiletten geben. Um 11.30 Uhr beginnt dort die geführte Wanderung mit Weinverkostung. Die Tombola und die Schnitzeljagd werden ebenfalls auf dem zentral gelegenen Platz durchgeführt beziehungsweise dort starten. kij