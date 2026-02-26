Die Debatten um Novelis in Koblenz sind schwierig, es geht um die Zukunft des Standortes, um viele Arbeitsplätze. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Dass der Aluminiumhersteller in Kesselheim gut aufgestellt ist, zeigt eine „Exzellenz-Initiative“.
Auszeichnung für den Aluminiumhersteller Novelis in Koblenz: Das Werk habe in der internationalen „ Aero-Excellence-Initiative“ den Bronze-Status erreicht, teilt das Unternehmen mit. Die Auszeichnung würdige das „kontinuierliche Engagement des Standorts für die Weiterentwicklung von Produktionssystemen, die Stärkung von Umwelt- und Sicherheitsmaßnahmen sowie für die langfristige Unterstützung der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie“, ...