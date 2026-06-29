Vom 3. bis zum 5. Juli Altstadtfest in Koblenz mit neuer Musik und neuen Ideen Matthias Kolk 29.06.2026, 06:00 Uhr

i Einen Auftritt von der Coverrockband Sixbit wird es auch in diesem Jahr beim Altstadtfest in Koblenz geben. Alexej Zepik (Archiv). Alexej Zepik

Ein Stadtfest mit Programm auf sieben Plätzen zu organisieren, ist viel Arbeit, erst recht, wenn es im Ehrenamt geschieht. Sabine Helmes und Julia Nusch machen das seit Jahren. Hier sagen sie, was beim Altstadtfest in Koblenz Anfang Juli abgeht.

Was einmal als kleines Fest an der Liebfrauenkirche von Altstädtern für Altstädter begonnen hat, ist in Koblenz längst zu einem großen Event geworden, das Menschen aus der ganzen Stadt und von weiter weg anlockt: Traditionell am ersten Juliwochenende wird in Koblenz das Altstadtfest gefeiert, dieses Mal vom 3.







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