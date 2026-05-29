Das schöne Portal in der Koblenzer Altstadt ist aufwendig restauriert worden – und schon ist es wieder beschädigt. Ein Autofahrer hatte wohl seinen Wagen auf dem Parkplatz der heutigen Schule abgestellt und wollte raus. Das sagt die Polizei.
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Das Portal an der Clemens-Brentano-Realschule ist wieder eingerüstet, vor gut zehn Tagen ist es beschädigt worden, nachdem es lange aufwendig restauriert wurde. Die Schäden betreffen aber zum Glück nicht die Steine, sondern „nur“ das Tor: Eine Schließvorrichtung soll nach Auskunft der Polizei „mittels unbekannten Werkzeugs entfernt worden und das Tor anschließend geöffnet worden sein“.