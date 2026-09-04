Ortsvertreter wollen Lösung Alte Schule in Bubenheim soll kein Lost Place werden Matthias Kolk 04.09.2026, 15:00 Uhr

i Was wird aus der Alten Schule in Bubenheim? Ideen gibt es zumindest im Stadtteil, doch deren Umsetzung ist herausfordernd. Mirco Klein

Manche Ecken der Alten Schule in Bubenheim muten schon wie ein Lost Place an. Doch dass sie einer wird, wollen Ortsvorsteher Mike Karen und sein Vertreter Walter Baum verhindern. Sie haben Ideen, doch für ihre Umsetzung sind sie auf Hilfe angewiesen.

Seit Jahren steht die Alte Schule in Bubenheim fast komplett leer. Bis auf das Ortsvorsteherbüro und einen kleinen Besprechungsraum gibt es hier nur verlassende Räume. Ortsvorsteher Mike Karen und sein Stellvertreter Walter Baum wünschen sich eine Lösung für das historische Gebäude.







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