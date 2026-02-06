Was haben Flugzeuge, alte Uniformen, Panzer und Schleudersitze gemeinsam? Richtig: Sie sind alle als Exponate in militärhistorischen Ausstellungen der Bundeswehr in Koblenz und Umgebung zu besichtigen. Wir haben drei Ausstellungen näher betrachtet.
Wer am letzten Donnerstag im Januar einen spätabendlichen Spaziergang auf der Niederberger Höhe unternahm, konnte Zeuge eines besonderen Schwertransports werden: Ein Panzer fuhr auf einem Lastwagen durch den Ortsteil und wurde in der ehemaligen Fritsch-Kaserne abgestellt.