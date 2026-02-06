Bundeswehr in Koblenz 
Alte Militärfahrzeuge und wo sie zu finden sind
Eine Fahrzeughalle der Wehrtechnischen Studiensammlung beherbergt eine Vielzahl an Exponaten.
Eine Fahrzeughalle der Wehrtechnischen Studiensammlung beherbergt eine Vielzahl an Exponaten.
Chiara Seidel

Was haben Flugzeuge, alte Uniformen, Panzer und Schleudersitze gemeinsam? Richtig: Sie sind alle als Exponate in militärhistorischen Ausstellungen der Bundeswehr in Koblenz und Umgebung zu besichtigen. Wir haben drei Ausstellungen näher betrachtet.

Lesezeit 2 Minuten
Wer am letzten Donnerstag im Januar einen spätabendlichen Spaziergang auf der Niederberger Höhe unternahm, konnte Zeuge eines besonderen Schwertransports werden: Ein Panzer fuhr auf einem Lastwagen durch den Ortsteil und wurde in der ehemaligen Fritsch-Kaserne abgestellt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBundeswehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren