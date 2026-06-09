30 Tonnen Metall: Mehr ist es nicht, was von der alten Layer Fähre übrig bleibt. Unternehmer Jürgen Löhr hatte dafür gekämpft, sie als Denkmal für den Koblenzer Stadtteil zu erhalten, doch die Stadt zog nicht mit. Nun endet sie in der Schrottpresse.
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Als der Koblenzer Unternehmer Jürgen Löhr 2018 entschied, die Layer Fähre für seinen Heimatort zu retten, dachte er: Sie wird aus der Mosel gehoben und auf seinem Firmengelände in Ochtendung zwischengelagert, bis ein Aufstellungsort für das Denkmal in Lay gefunden und das Schiff allen zugänglich gemacht werden kann.