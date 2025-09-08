Einen Einblick in die Landwirtschaft aus vergangen Zeiten gab es am Wochenende in Weitersburg: Dort fand das Traktoren- und Oldtimertreffen statt. Das gab es dabei zu entdecken.

Der Geruch von Dieselöl überzog am Wochenende die Weitersburger Landluft. Hier fand das Traktoren- und Oldtimertreffen des Vereins der Freunde historischer Schlepper Weitersburg statt. Zwei Tage lang konnten die Teilnehmer in die Geschichte der Traktoren eintauchen. Auf dem weitläufigen Areal eines Landwirts standen Hunderte historische Nutzfahrzeuge in Reih und Glied und glänzten mit ihrer Farbenpracht.

Das Treffen war jedoch weit davon entfernt, den Charakter eines Freilichtmuseums anzunehmen. Vielmehr sorgten Vorführungen dafür, dass die alten Motoren auch zum Leben erweckt wurden. So fanden die mit Schleppern Angereisten die Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit ihrer in die Jahre gekommenen Vehikel zu überprüfen. Um die Grenzen zu testen, eignete sich das Ziehen von Baumstämmen oder das Pflügen des Ackers.

i Das Ziehen von Baumstämmen war eine der Attraktionen auf dem Schleppertreffen in Weitersburg. Alexander Thieme-Garmann

Bei strahlendem Sonnenschein durften sich die Organisatoren über großen Zulauf freuen. Da man auf eine vorherige Anmeldung verzichtet hatte, stießen jederzeit neue Traktoren hinzu. Viele der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge hatten ein weiteres Mobil im Schlepptau: Dabei handelte sich um Wohnwagen, mit denen ihre Besitzer auf das Campinggelände zusteuerten. Bereits am Freitag waren die Ersten angereist, um sich mit Gleichgesinnten bei einer Flasche Bier auszutauschen. Zwei Camper hatten den Weg von Burgbrohl und Königswinter aus nach Weitersburg gefunden. „Wir alle sind eine große Familie, die sich aufeinander verlassen kann, und wir lieben die Geselligkeit“, bringen sie es auf den Punkt.

Laut Werner Muscheid vom ausrichtenden Verein sind nur wenige in der Szene tatsächlich auch Landwirte. „Die meisten sind Hobbytüftler, die einfach Spaß an den historischen Fahrzeugen haben“, erklärt Muscheid. Er selbst hatte den Verein 1989 mit einer Handvoll Gleichgesinnter ins Leben gerufen.

Davor war es ihnen nur möglich, mit dem Traktor Ausfahrten zu Treffen anderer Vereine zu unternehmen. Dann fuhr man mit dem Schlepper mal eben nach Hennef (Sieg), Hückelhoven oder Niedertiefenbach. Angesichts der Höchstgeschwindigkeiten zwischen 20 und 40 km/h bedeuten solche Strecken eine wahre Tort(o)ur für Mensch und Maschine. „Aufgrund der überschaubaren Geschwindigkeit kommt es gerne auch einmal zu Beleidigungen ungeduldiger Autofahrer“, weiß Muscheid.

i Historische Traktoren sind in Weitersburg zu bewundern. Alexander Thieme-Garmann

Sein bis heute spektakulärster Trip führte ihn 1992 über die Alpen. Damals war er gemeinsam mit Vereinsfreunden von Füssen aus mit sieben Traktoren über Brenner und Jaufenpass bis nach Meran und zurück getuckert. Die Strecke von 600 Kilometer haben die mobilen Zeitzeugen namens Deutz, Lanz und Hanomag innerhalb einer Woche bewältigt. „Damals profitierten wir von der Wiedervereinigung auch insofern, als plötzlich Ersatzteile auf den Markt gelangten, die in Westdeutschland vergriffen waren“, erinnert sich Muscheid. Schließlich waren viele der alten Modelle in der DDR, dem Arbeiter- und Bauernstaat, noch im Einsatz. Wenn ein Ersatzteil jedoch partout nicht mehr zu haben ist, sind Nachfertigungen, etwa eines Kotflügels, unumgänglich. „Dennoch richten viele in der Szene ihr Augenmerk eher auf verrostete als auf überarbeitete Exemplare“, weiß Muscheid.

i Auch historische Stationärmotoren sind in Weitersburg im Einsatz. Alexander Thieme-Garmann

Noch gut in Schuss ist beispielsweise der Lanz Bulldog, Baujahr 1957, von Josef Krämer aus Arzheim. Das Modell der Mannheimer Marke hat ein Leistungsvermögen von 20 PS. Überhaupt korrespondiert der Begriff der Pferdestärke hier gut zum ländlichen Bild.

Ein weiterer Bereich auf dem Areal war den Stationärmotoren vorbehalten. Sie dienten zum Beispiel dem Zerlegen von Baumstämmen, wovon sich die Besucher an den beiden Tagen regelmäßig überzeugen konnten. Von den Ausstellungsstücken erschien das Modell des Herstellers, der Motorenfabrik Herford, mit dem Baujahr 1959 noch relativ jung im Vergleich zu dem Junkers von 1928 oder dem Humboldt-Deutz von 1934. Eines aber war allen drei gemeinsam: Einmal in Gang gesetzt, verursachten sie mächtig Lärm. Indessen veränderte sich der Charakter des Schleppertreffens mit Einbruch der Dunkelheit. Dann wich das Lärmen der Motoren den Tönen der Live-Musik.