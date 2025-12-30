Mega-Hochwasser vor 100 Jahren Als Teile von Koblenz einer Seenlandschaft glichen Peter Karges 30.12.2025, 07:30 Uhr

i Bootspartie auf der Mainzer Straße: Beim Hochwasser zum Jahreswechsel von 1925 auf 1926 war der Teil zwischen dem Markenbildchenweg und der Schenkendorfstraße ganz überflutet. Stadtarchiv Koblenz

Im Dezember 1925 herrschten in Koblenz zunächst noch winterlich-kalte Temperaturen. Kurz vor Weihnachten ändert sich das rasch: Das Tauwetter ließ Schnee und Eis schmelzen – und sorgte für ein denkwürdiges Hochwasser in der Stadt an Rhein und Mosel.

„Stadt an zwei Flüssen“ – mit diesem Slogan wirbt Koblenz zuweilen um Besucher. Aber Mosel und Rhein locken nicht nur Touristen in die Stadt, sie sind auch starke Naturgewalten. Das erlebten die Koblenzer unter anderem im Dezember 1925. Zuerst sorgte ein Eisgang dafür, dass die Schifffahrt auf den beiden Flüssen ruhte.







Artikel teilen

Artikel teilen