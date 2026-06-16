Der MGV Cäcilia blickt auf eine bewegte Geschichte zurück – von großen Sängerfesten über erfolgreiche Wettbewerbe bis zum Modern-Song-Project. Gefeiert wird das Jubiläum mit Konzert und Sommerfest.
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Ob 1876 die Uraufführung der Wagner-Oper „Ring der Nibelungen“ die Gründung des Layer Männerchores beeinflusste, ist heute schwerlich festzustellen. Fest steht aber, das der im gleichen Jahr aus der Taufe gehobene MGV Cäcilia Lay eine erfolgreiche 150-jährige Chortradition begründet.