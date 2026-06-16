150 Jahre Männerchor Lay
Als Singen eine Frage der Sittlichkeit war
1926 präsentierten sich die aktiven Sänger des Layer Männerchores dem Fotografen.
1926 präsentierten sich die aktiven Sänger des Layer Männerchores dem Fotografen.
MGV Cäcilia Lay

Der MGV Cäcilia blickt auf eine bewegte Geschichte zurück – von großen Sängerfesten über erfolgreiche Wettbewerbe bis zum Modern-Song-Project. Gefeiert wird das Jubiläum mit Konzert und Sommerfest.

Lesezeit 2 Minuten
Ob 1876 die Uraufführung der Wagner-Oper „Ring der Nibelungen“ die Gründung des Layer Männerchores beeinflusste, ist heute schwerlich festzustellen. Fest steht aber, das der im gleichen Jahr aus der Taufe gehobene MGV Cäcilia Lay eine erfolgreiche 150-jährige Chortradition begründet.

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