Vor 100 Jahren in Koblenz
Als sich die Stadt noch mit einem „C“ schrieb
Im Frühjahr 1926 zählte Koblenz knapp 60.000 Einwohner.
Im Frühjahr 1926 zählte Koblenz knapp 60.000 Einwohner.
stak_fa_2_nr_35161

Die Schängel konnten sich vor 100 Jahren über einen frühen und warmen Frühlingsbeginn freuen. Wenigstens das, denn die wirtschaftliche Situation war in der ersten Hälfte des Jahres 1926 alles andere als rosig.

Lesezeit 6 Minuten
Mit einem verheerenden Hochwasser, dessen Scheitelpunkt in der Silvesternacht erreicht wurde, fing das Jahr 1926 für die Koblenzer nicht besonders gut an. Umso dankbarer waren die Zeitgenossen wohl, dass der Frühling sich wenigstens sehr früh von seiner warmen Seite zeigte.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren