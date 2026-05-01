Die Schängel konnten sich vor 100 Jahren über einen frühen und warmen Frühlingsbeginn freuen. Wenigstens das, denn die wirtschaftliche Situation war in der ersten Hälfte des Jahres 1926 alles andere als rosig.
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Mit einem verheerenden Hochwasser, dessen Scheitelpunkt in der Silvesternacht erreicht wurde, fing das Jahr 1926 für die Koblenzer nicht besonders gut an. Umso dankbarer waren die Zeitgenossen wohl, dass der Frühling sich wenigstens sehr früh von seiner warmen Seite zeigte.